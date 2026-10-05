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कानपुर: अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा

Shikha Pandey

Updated Mon, 05 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 05:11 PM IST







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चकेरी थाना क्षेत्र के कोयलानगर स्थित निजी अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। ... और पढ़ें

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