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कानपुर के सिलिंडर चौराहे पर हुड़दंग, बीच सड़क कार रोक युवकों ने काटा हंगामा

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 10 Sep 2026 03:57 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 03:57 PM IST







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रावतपुर के सिलिंडर चौराहे पर कार सवार युवकों ने बीच सड़क हंगामा कर ट्रैफिक बाधित कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रावतपुर पुलिस आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई में जुट गई है। ... और पढ़ें

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