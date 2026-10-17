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कानपुर साउथ मैदान पर अंडर-15 क्रिकेट खिलाड़ियों को मिले खास टिप्स

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 17 Oct 2026 01:50 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 01:50 PM IST







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केसीए की ओर से आयोजित स्व. मोतीराम (एडवोकेट) अंडर-15 क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रशिक्षण शिविर के तहत शनिवार को कानपुर साउथ मैदान पर युवा खिलाड़ियों को विशेष कोचिंग दी गई। प्रशिक्षक संजीव मेहरोत्रा ने खिलाड़ियों को बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों, फील्डिंग, कैचिंग और स्ट्रेचिंग के गुर सिखाए। ... और पढ़ें

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