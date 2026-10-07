कानपुर: तेज बारिश व आंधी के बाद जगह-जगह गिरे पेड़, कई खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए

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बुधवार शाम को अचानक शुरू हुई तेज बारिश व आंधी के बाद शहर में जहग-जगह पेड़ गिए। साकेत नगर एक्सिस होंडा के सामने पेड़ गिरा। भारी बारिश और आंधी के चलते काकादेव के रानीगंज स्थित पवन ग्रोवर व अक्षय ग्रोवर के घर पर पेड़ गिर गया। दीवारें चिटक गईं। काफी नुकसान हुआ। बिजली का खंभा भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं जूही रेलवे कॉलोनी में पेड़ गिर गया।

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