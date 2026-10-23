कानपुर में पारंपरिक हस्तकलाओं का महाकुंभ, राज्यपाल बोलीं- कारीगरों का हुनर आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत

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कानपुर के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित क्राफ्ट्सरूट्स एक्सपो का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश की पारंपरिक हस्तकलाओं, स्थानीय शिल्प और कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देना है। राज्यपाल ने कारीगरों के हुनर को आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए उनके उत्पादों को परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया।

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