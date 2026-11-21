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कानपुर: निशान यात्रा में नंदी पर सवार शिव-पार्वती की छटा ने मोहा मन
श्री बाबा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति की ओर से साकेतनगर स्थित श्री बाबा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे तीन दिवसीय श्याम जन्मोत्सव एवं मेला के दूसरे दिन शनिवार को भव्य निशान यात्रा निकाली गई।
यात्रा में सबसे पहले ऊंट चल रहे थे। इसके पीछे शिव-पार्वती नंदी पर सवार थे, उनके साथ भूत-प्रेतों के वेश में कलाकार नाचते झूमते आग उगलते चल रहे थे। फूलों से सजे बाबा श्याम के रथ के पीछे राम दरबार, राधा-कृष्ण, हनुमान जी की झांकियां नजर आईं। डीजे पर गूंजते खाटू श्याम के भजनों पर पीले रंग के निशानों को हाथों में लिए हुए ढोल-बाजे की थाप पर महिलाएं झूमती दिखीं।
देवा हो देवा गणपति देवा... हारा हूं बाबा अब तुझ पर भरोसा है... भजनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किया और हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, जय श्री श्याम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। सुभाष इंटर काॅलेज रोड, दीप प्लाजा तिराहा, केशवनगर सहित विभिन्न मार्गों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा मंदिर परिसर में समाप्त हुई। अर्चित त्रिवेदी, एसके मिश्रा, मनोज त्रिवेदी, दिनेश तिवारी, शीलू मिश्रा, मारूति पांडेय, मनीष तिवारी, नरेंद्र सिंह सलूजा, नीतू त्रिवेदी, नीता श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे।
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