{"_id":"6ac92173cbc88b1268019f7c","slug":"video-road-from-kda-to-defence-colony-in-kanpur-in-poor-condition-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में KDA से डिफेंस कॉलोनी जाने वाली सड़क खस्ताहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के केडीए कॉलोनी से डिफेंस कॉलोनी की ओर जाने वाली मुख्य संपर्क सड़क पूरी तरह से जर्जर और खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों और उखड़ी गिट्टियों के कारण रोजाना दोपहिया वाहन सवार फिसलकर गिर रहे हैं और चुटहिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय निवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार महकमे की अनदेखी से राहगीरों की जान जोखिम में पड़ी हुई है।

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