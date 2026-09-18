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कानपुर में प्रेस, पुलिस और वकील लिखे वाहनों पर चला पुलिस का डंडा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 18 Sep 2026 04:26 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 04:26 PM IST







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शुक्रवार को शहरभर में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने प्रेस, पुलिस और अधिवक्ता लिखे वाहनों की सघन चेकिंग की। दोपहर 12 से एक बजे तक चले इस अभियान के दौरान सही पहचान पत्र न दिखाने वाले चालकों के चालान काटे गए। चेकिंग के दौरान कई जगहों पर पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। ... और पढ़ें

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