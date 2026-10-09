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कानपुर में CM ग्रिड योजना में लापरवाही, जाजमऊ के खट्टा-मीठा चौराहे पर खुला छोड़ा गड्ढा
कानपुर के जाजमऊ स्थित खट्टा-मीठा चौराहे के पास सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य के दौरान कार्यदायी संस्था और ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है। सड़क किनारे गहरा गड्ढा खोदकर बिना किसी बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड के छोड़ दिया गया है। इससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों पर हर वक्त गंभीर हादसे का खतरा मंडरा रहा है।
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