जैतीपुर गांव में बुधवार शाम घर में रखी लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चलने पर 15 वर्षीय किशोरी घायल हो गई। गोली उसकी कनपटी में लगी। परिजन उसे तत्काल सीएचसी ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हैलट रेफर कर दिया। पिता का कहना है कि बेटी पिस्टल उठाकर देख रही थी, तभी गोली चल गई।

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गांव निवासी उपेंद्र सीआरपीएफ में झारखंड में तैनात हैं। वह छुट्टी पर घर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिस्टल साफ करके रखी थी। इसी दौरान हाईस्कूल में पढ़ने वाली उनकी बेटी अदिति सिंह उर्फ स्वीटी (15) स्कूल से घर लौटी। वह दूसरे काम में व्यस्त हो गए। तभी अदिति ने पिस्टल उठाकर देखनी शुरू कर दी। इसी दौरान गोली चल गई और उसकी कनपटी में जा लगी।गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो अदिति लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उपेंद्र पत्नी पारुल और अन्य परिजन के साथ उसे सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हैलट रेफर कर दिया। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि पिता घायल बेटी को लेकर रिजेंसी गए हैं। गोली कैसे चली, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है।