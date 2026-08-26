{"_id":"6a8f03e6f14c0a722b073ea2","slug":"video-neet-aspirants-suicide-mother-says-daughters-instagram-account-was-hacked-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"नीट छात्रा का सुसाइड: मां बोली- बेटी का इंस्टाग्राम किया था हैक, आरोपी युवक चार महीने पहले जेल से छूटकर आया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी के श्याम नगर में फंदा लगाने वाली नीट छात्रा खुशबू सिंह की मां नीलम देवी ने बताया कि युवक ने बेटी की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लिया था। पिछले साल युवक के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इसके बाद वह उनके घर आया था और डेढ़ महीना घर पर रुका था। इसके बाद से वह प्रताड़ित करने लगा। छात्रा को परेशान करने वाला युवक भी चार महीने पहले जेल से छूटकर आया था। मां नीलम देवी रो-रोकर बोली कि अब किसपर विश्वास किया जाए। ये कहा नहीं जा सकता।

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