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कानपुर के सीएचएस एजुकेशन सेंटर में एमयूएन सम्मेलन ‘अन्वय लोकतंत्र 1.0' शुरू

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 01:11 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 01:11 PM IST







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सीएचएस एजुकेशन सेंटर में सोशिएनेक्स एलएलपी के तत्वावधान में दो दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन ‘अन्वय लोकतंत्र 1.0’ का भव्य आगाज हुआ। इस सम्मेलन में 180 से अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श और वाद-विवाद कर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ... और पढ़ें

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