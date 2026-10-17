कानपुर के घाटमपुर में मिशन शक्ति, छात्रा दीक्षा बनीं एक दिन की एसडीएम और दिव्या तहसीलदार

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कानपुर के घाटमपुर तहसील सभागार में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा दीक्षा शर्मा को एक दिन का एसडीएम और दिव्या साहू को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया। दोनों छात्राओं ने समाधान दिवस में पहुंचकर जनसमस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

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