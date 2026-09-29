कानपुर: मोतीझील मेट्रो स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक से दिया स्वच्छता का संदेश

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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की ओर से 29 सितंबर से पांच अक्तूबर तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। मंगलवार को मोतीझील स्टेशन पर निजी अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यहां स्टॉफ और यात्रियों के ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर की जांच हुई। कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन पर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि स्वच्छता सप्ताह के दौरान सफाई अभियान और कई प्रतियोगिताएं होंगी।

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