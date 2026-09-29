कानपुर: फैक्टरी में घुसे तीन बदमाशों ने चौकीदार दंपती को मरणासन्न कर लूटा, तीनों गिरफ्तार

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पड़ोसी अनिल गुप्ता के घर में भी घुसने का प्रयास किया। सुबह होने पर शोर मचने पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस ने मछरिया निवासी फैजल, नौरैयाखेड़ा निवासी दीपक गुप्ता और दिबियापुर निवासी विशाल अवस्थी को गिरफ्तार किया। उनके पास से लैपटॉप समेत लूट का माल बरामद हुआ। डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये इनाम की घोषणा की। घायल अमरनाथ को हैलट के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। विज्ञापन विज्ञापन



पड़ोसी अनिल गुप्ता के घर में भी घुसने का प्रयास किया। सुबह होने पर शोर मचने पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस ने मछरिया निवासी फैजल, नौरैयाखेड़ा निवासी दीपक गुप्ता और दिबियापुर निवासी विशाल अवस्थी को गिरफ्तार किया। उनके पास से लैपटॉप समेत लूट का माल बरामद हुआ। डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये इनाम की घोषणा की। घायल अमरनाथ को हैलट के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

गोविंदनगर थानाक्षेत्र के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार देर रात एक केमिकल फैक्टरी में लूटपाट हुई। तीन बदमाशों ने चौकीदार दंपती अमरनाथ विश्वकर्मा और कौशल्या को पीटकर मरणासन्न कर दिया। उन्होंने मोबाइल, 1000 रुपये और गहने छीन लिए। वारदात के बाद तीनों बदमाश बर्रा स्थित डिफेंस कॉलोनी पहुंचे। वहां उन्होंने ओम नारायण पांडेय के घर से बर्तन चुराए।