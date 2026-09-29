कानपुर: एलिवेटेड पुल पर केमिकल ड्रम से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, लगा जाम
Kanpur news: एलिवेटेड पुल पर केमिकल ड्रम से लदा ट्रक पलटने से भीषण जाम लग गया। हादसा यशोदानगर में हुआ।
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यशोदानगर से गुजर रहे एलिवेटेड पुल पर मंगलवार तड़के केमिकल के ड्रम लेकर जाजमऊ जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्रमों का केमिकल और बोरियों में बंद सफेद रंग का पाउडर सड़क पर फैल गया। हाईवे पर करीब पांच किमी लंबा जाम लग गया। पुलिस व हाईवे की पेट्रोलिंग टीम ने ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकलवाने के बाद हाइड्रा की मदद से ट्रक को किनारे करवाया। करीब दो घंटे बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सका।
कानपुर देहात के पुखरायां-बरौल के हैदरपुर गांव निवासी चालक तबरेज आलम ट्रक में चमड़े की सफाई और फिनिशिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला केमिकल और पाउडर लेकर हैदराबाद से जाजमऊ जा रहे थे। सोमवार तड़के करीब चार बजे ट्रक यशोदानगर एलिवेडेट पुल पर पहुंचा।
मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची और केमिकल का रिएक्शन होने की आशंका पर पाउडर का छिड़काव किया। इसी दौरान फैक्टरी का काम देखने वाले बिठूर निवासी पवन कुमार मिश्रा सहकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने केमिकल के अति ज्वलनशील न होने का दावा किया। इसके बाद दमकल टीम लौट गई।