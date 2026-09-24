कानपुर: स्वस्थ दैनिक दिनचर्या विषय पर हुआ व्याख्यान, वक्ता ने कहा- भोजन में बीज, मेवे, फल और सब्जी करें शामिल

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जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में गायत्री परिवार के संयुक्त सहयोग से स्वस्थ दैनिक दिनचर्या विषय पर व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता डॉ. संगीता सारस्वत ने कहा कि दिन की शुरुआत जल्दी उठकर कृतज्ञता के साथ करनी चाहिए। सुबह आशीर्वाद, शुभकामनाओं या प्रार्थना के साथ अभिमंत्रित जल का सेवन लाभकारी है। उन्होंने नियमित व्यायाम और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया। डॉ. सारस्वत ने कहा कि भोजन संतुलित, सात्विक और संस्कारित होना चाहिए। आहार में बीज, मेवे, सब्जियां और फलों को शामिल करना चाहिए। रात में अच्छा साहित्य पढ़ने के साथ आत्म-मूल्यांकन और पर्याप्त नींद को भी जरूरी बताया। विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा द्विवेदी के नेतृत्व में हेल्थ कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रेजीडेंट्स के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कार्यक्रम में डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. रेनू गुप्ता, डॉ. शैली अग्रवाल, डॉ. पाविका लाल, डॉ. दिव्या द्विवेदी, डॉ. रश्मि गुप्ता, डॉ. रश्मि यादव और डॉ. प्रतिमा वर्मा आदि मौजूद रहीं।

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