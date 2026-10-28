कानपुर में अधिवक्ताओं का सातवें बुधवार भी न्यायिक कार्य बहिष्कार

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कानपुर में बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर बुधवार को अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश रखकर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। प्रांतीय सम्मेलन की मांगें पूरी न होने पर हर बुधवार को कार्य बहिष्कार करने के पूर्व निर्णय के तहत सातवें बुधवार को भी अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा, जिससे दूर-दराज से आए वादकारियों को तारीखें लेकर वापस लौटना पड़ा। न्यायालय परिसर के बाहर अधिवक्ताओं ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो जल्द ही राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रांतीय प्रदर्शन किया जाएगा।

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