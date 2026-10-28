{"_id":"6ae1ac86054dddbacf0e9a0a","slug":"video-kanpur-narwal-police-station-holds-historical-significance-100-year-old-records-to-be-digitized-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर का नरवल थाना ऐतिहासिक धरोहर, 100 साल पुराने रिकॉर्ड होंगे डिजिटल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर का नरवल थाना ऐतिहासिक धरोहर, 100 साल पुराने रिकॉर्ड होंगे डिजिटल
कानपुर के नरवल थाने में नए भवन के भूमि पूजन से पहले पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने थाने का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 100 साल से अधिक पुराने उर्दू-अरबी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड (1904 से 1946) मिले, जिन्हें सीपी ने खुद गूगल ट्रांसलेट की मदद से पढ़कर अधिकारियों को सुनाया। थाने को एक 'ऐतिहासिक धरोहर' करार देते हुए पुलिस आयुक्त ने इन दुर्लभ ब्रिटिशकालीन रजिस्टरों को गूगल ट्रांसलेट के जरिये डिजिटल रूप में सहेजने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ऐतिहासिक कुएं और ब्रिटिशकालीन नक्काशीदार दरवाजों का भी जायजा लिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।