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कल्याणपुर में केस्को की लापरवाही, बारासिरोही में सिर्फ छह फीट की ऊंचाई पर झूल रही केबल

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 12:39 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 12:39 PM IST







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कल्याणपुर के बारासिरोही में शिवली रोड किनारे केस्को की केबल जमीन से केवल छह फीट की ऊंचाई पर झूल रही है। बार-बार बड़े वाहनों के उलझने और शिकायतों के बावजूद केस्को प्रशासन तारों को दुरुस्त नहीं करा रहा है, जिससे बड़े हादसे का खतरा है। ... और पढ़ें

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