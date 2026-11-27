{"_id":"6b09404bd5af7f78a602b273","slug":"video-kdma-cricket-league-flurry-of-runs-at-kidwai-nagar-south-ground-30-run-penalty-shifts-match-dynamics-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"केडीएमए क्रिकेट लीग: किदवई नगर साउथ मैदान पर रनों की बौछार, 30 रन की पेनल्टी ने बदला मैच का समीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केडीएमए क्रिकेट लीग: किदवई नगर साउथ मैदान पर रनों की बौछार, 30 रन की पेनल्टी ने बदला मैच का समीकरण

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:03 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:03 PM IST







Link Copied



किदवई नगर साउथ मैदान पर केडीएमए क्रिकेट लीग के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर साउथ ने 8 विकेट पर 315 रन बनाए। फील्डिंग करने वाली टीम को 30 रन की पेनल्टी लगने के बाद अब पदमपत सिंघानिया को मुकाबला जीतने के लिए 346 रन का लक्ष्य मिला है। ... और पढ़ें

विज्ञापन