{"_id":"6aff2002c2810bd342082b0a","slug":"video-kartik-purnima-fair-to-be-held-at-bithoor-stadium-demarcation-of-space-for-swings-and-stalls-has-begun-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर स्टेडियम में लगेगा कार्तिक पूर्णिमा का मेला, झूले और दुकानों के लिए शुरू हुआ जगह का सीमांकन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर नगर पंचायत बिठूर ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले के आयोजन के लिए बिठूर स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्टेडियम परिसर में झूले पहुंचने लगे हैं। वहीं दुकानों और झूलों को लगाने के लिए जगह का सीमांकन कराया जा रहा है, ताकि मेले में आने वाले दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से स्थान आवंटित किया जा सके। 24 नवंबर को लगने वाले कार्तिक मेले को लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने कमर कस ली है।साफ-सफाई से लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर बिठूर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और मेलार्थियों के पहुंचने की उम्मीद है।ऐसे में भीड़ को देखते हुए मेले की व्यवस्थाओं को समय से पूरा कराने की कवायद शुरू कर दी गई है।

... और पढ़ें