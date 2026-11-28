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कानपुर पश्चिम जोन पुलिस की बड़ी सफलता, 25 लाख के 101 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर स्वामियों को सौंपे
कानपुर के डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल पश्चिम जोन और समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर शनिवार को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। लंबे समय बाद खोया फोन पाकर लोगों ने पुलिस का आभार जताया, वहीं पश्चिम जोन पुलिस वर्ष 2026 में अब तक कुल 450 मोबाइल बरामद कर स्वामियों को लौटा चुकी है।
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