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कानपुर के डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल पश्चिम जोन और समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से करीब 25 लाख रुपये कीमत के 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर शनिवार को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। लंबे समय बाद खोया फोन पाकर लोगों ने पुलिस का आभार जताया, वहीं पश्चिम जोन पुलिस वर्ष 2026 में अब तक कुल 450 मोबाइल बरामद कर स्वामियों को लौटा चुकी है।

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