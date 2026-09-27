{"_id":"6ab935c99fe772d2a2063eab","slug":"video-kanpur-waterlogging-on-roads-in-awas-vikas-3-following-rainfall-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बारिश के बाद आवास विकास तीन में सड़कों पर भरा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: बारिश के बाद आवास विकास तीन में सड़कों पर भरा पानी
कल्याणपुर के आवास विकास तीन में लगातार हुई बारिश के बाद भीषण जलभराव की समस्या हो गई है। सड़क पर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है और जो लोगों के मकान के अंदर तक भर गया है। जिसके कारण घरों में रखे बिजली को उपकरण खराब हो गए और घरों में करंट का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा लोगों को खाने-पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। जलभराव की समस्या से ग्रसित लोग आवास विकास के शिव मंदिर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जिसपर मौके पर पहुंचे वार्ड 23 के पार्षद रामनारायण गौतम ने नगर निगम में बात करके पोकलेन और जेसीबी मशीन मंगा कर आसपास के बंद पड़े नालों को खुलवा कर नाले में भरे मलबे को हटवाया। जिससे कि कुछ जगहों की जल निकासी शुरू हो गई। पार्षद ने बताया कि बारासिरोही नर्सरी के पास आईआईटी के द्वारा बनाए गए नाले जिससे कि आईआईटी के परिसर का पानी निकलता है। वहीं पानी ओवरफ्लो होकर आवास विकास में भर रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।