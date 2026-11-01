{"_id":"6ae735310f74e8383d0ffabb","slug":"video-kanpur-water-tank-on-bamba-road-falls-into-disrepair-due-to-lack-of-maintenance-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: देखरेख के अभाव में बदहाल हुई बंबा रोड की पानी की टंकी, बनी ठूठ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: देखरेख के अभाव में बदहाल हुई बंबा रोड की पानी की टंकी, बनी ठूठ

Shikha Pandey

Updated Sun, 01 Nov 2026 06:18 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 06:18 PM IST







Link Copied



कल्याणपुर के बंबा रोड स्थित पानी की टंकी देखरेख के अभाव में बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। टंकी की उपेक्षा के चलते यह अब ठूंठ बनकर रह गई है। पास में ही पार्क है जहां आने जाने वाले लोगों के अलावा राहगीरों की प्यास बुझाती थी पानी की टंकी। ... और पढ़ें

विज्ञापन