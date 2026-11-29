{"_id":"6b0bf97b23f9264a9101b867","slug":"video-kanpur-water-tank-at-cremation-ground-remains-a-mere-showpiece-no-electricity-connection-yet-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: शमशान घाट पर बनी पानी की टंकी बनी शो पीस, अब तक नहीं हुआ बिजली कनेक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए कल्याणपुर ब्लॉक की ओर से बनवाई गई पानी की टंकी अब तक चालू नहीं हो सकी है। टंकी में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं कराया गया है और न ही पानी की टोटियां लगाई गई हैं। ऐसे में निर्माण के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

... और पढ़ें