कानपुर: नवरात्र में कूष्मांडा मंदिर परिसर में नहीं घुस सकेंगे दो पहिया वाहन

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घाटमपुर स्थित प्रसिद्ध मां कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर में आगामी नवरात्र मेले के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार मंदिर परिसर के अंदर दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

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