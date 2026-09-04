कानपुर: सड़क पर उतरे व्यापारी, मुआवजे की मांग; सीएम ग्रिड की बदहाली पर प्रदर्शन

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सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क की बदहाली और जगह-जगह बने गड्ढों के विरोध में बृहस्पतिवार को व्यापारियों ने वाई ब्लॉक किदवईनगर में प्रदर्शन किया। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र और गड्ढे में गिरकर घायल हुए व्यापारी सुनील मिश्र के नेतृत्व में व्यापारियों ने सड़क पर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हादसे में घायल व्यापारी को मुआवजा देने और सड़क के गड्ढों को जल्द भरवाने की मांग उठाई गई।

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