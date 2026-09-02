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कानपुर: घाटमपुर में एटीएम की बैट्री और डीवीआर उखाड़ ले गए चोर

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 12:13 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 12:13 PM IST







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घाटमपुर अंतर्गत पतारा कस्बे के तिलसडा मोड़ पर स्थित हिताची एटीएम को मंगलवार की रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर एटीएम से कई बैट्री और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर उखाड़कर ले गए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। ... और पढ़ें

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