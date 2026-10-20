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कानपुर: कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का मनाया जन्मदिन

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 10:52 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 10:52 PM IST







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विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का 20 अक्टूबर को चकेरी के लाल बंगला बाजार में कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस दौरान फूलमाला डालकर उनका स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने सतीश महाना जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ... और पढ़ें

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