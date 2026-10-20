फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Supporters celebrate Assembly Speaker Satish Mahana’s birthday

कानपुर: कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का मनाया जन्मदिन

Tue, 20 Oct 2026 10:52 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:52 PM IST
Kanpur: Supporters celebrate Assembly Speaker Satish Mahana’s birthday
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का 20 अक्टूबर को चकेरी के लाल बंगला बाजार में कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। इस दौरान फूलमाला डालकर उनका स्वागत किया कार्यकर्ताओं ने सतीश महाना जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Video: लालकुआं के दुर्गा पूजा पंडाल में विधि-विधान से हुई पूजा

Video: लालकुआं के दुर्गा पूजा पंडाल में विधि-विधान से हुई पूजा
Lucknow
20 Oct 2026

Video: युवा खत्री संगठन के शस्त्र पूजन में शामिल हुए विधायक रविदास मल्होत्रा और नवनीत सहगल

Video: युवा खत्री संगठन के शस्त्र पूजन में शामिल हुए विधायक रविदास मल्होत्रा और नवनीत सहगल
Lucknow
20 Oct 2026

कुल्लू: सप्तऋषि और नैना माता दशहरा उत्सव के लिए शान से पहुंचे ढालपुर

Saptarishis and Naina Mata arrived in Dhalpur in grand style for the Dussehra festival.
Kullu
20 Oct 2026

विजयादशमी पर बरेका में रामलीला: रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार

Ramlila at BLW on Vijayadashami Effigies of Ravana Kumbhakarna and Meghnada are ready
Varanasi
20 Oct 2026

वीडियो: बिलासपुर में अंडर-19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू, 30 स्कूलों के 300 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Under-19 athletics competition begins in Bilaspur; over 300 athletes from 30 schools to showcase their mettle.
Bilaspur
20 Oct 2026
विज्ञापन

बरोटीवाला: प्रदूषण मामले पर विस अध्यक्ष ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Barotiwala: Assembly Speaker reprimands officials over pollution issue
Solan
20 Oct 2026

शाहजहांपुर: 12वीं छात्रा बनी एक दिन की तिलहर थाना प्रभारी, फरियादियों की शिकायतें सुनीं

Class 12 student becomes Tilhar police station in-charge for a day
Shahjahanpur
20 Oct 2026
विज्ञापन

Video: गोमती नदी में कूदे वनकर्मी की तलाश जारी, एसडीआरएफ चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन

Video: गोमती नदी में कूदे वनकर्मी की तलाश जारी, एसडीआरएफ चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन
Lucknow
20 Oct 2026

अयोध्या: ख्वाजाहाल की रामलीला में आज होगा रावण दहन, 35 फीट का पुतला तैयार

अयोध्या: ख्वाजाहाल की रामलीला में आज होगा रावण दहन, 35 फीट का पुतला तैयार
Lucknow
20 Oct 2026

चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के दशहरा ग्राउंड में उमड़ी भीड़

Crowds throng the Dussehra ground in Sector 46, Chandigarh
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

अलीगढ़ के अचलताल से निकली दशहरा शोभायात्रा

अलीगढ़ के अचलताल से निकली दशहरा शोभायात्रा
Aligarh
20 Oct 2026

सोलन: धर्मपुर में दशहरे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन

Solan: Cultural program and wrestling competition organized in Dharampur on Dussehra
Solan
20 Oct 2026

अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या बोले झोटा के पिता

What did Jhota's father say after meeting Amit Shah?
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

मोगा-कोट ईसे खां रोड पर हादसा, दो की मौत

accident in moga
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

वीडियो: नाहन में खुला श्री सत्य साई ग्रामीण महिला सशक्तीकरण केंद्र

Sri Sathya Sai Rural Women Empowerment Centre opened in Nahan
Sirmour
20 Oct 2026

मंडी: स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैंटीन चलाकर आत्मनिर्भर बनीं सराज की आरती

Aarti from Seraj becomes self-reliant by running a canteen through a self-help group
Mandi
20 Oct 2026

कानपुर: कांशीराम ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य महानिदेशक का औचक निरीक्षण, सीएमएस और सीएमओ रहे मौजूद

Kanpur Director General of Health conducts a surprise inspection at Kanshiram Trauma Center
Kanpur
20 Oct 2026

बागपत में दो बहनों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

Two sisters run over by a truck in Baghpat; die on the spot
Baghpat
20 Oct 2026

कानपुर: श्याम नगर में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Kanpur Woman run over by a speeding car in Shyam Nagar hospitalized in critical condition
Kanpur
20 Oct 2026

एएमयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर चार हजार हिंदू छात्रों की बड़ी उलझन

एएमयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर चार हजार हिंदू छात्रों की बड़ी उलझन
Aligarh
20 Oct 2026

दशहरे को लेकर अमृतसर में पुलिस अलर्ट, तीनों जोन में निकाला फ्लैग मार्च

Police on alert in Amritsar ahead of Dussehra; flag march conducted across all three zones
Amritsar
20 Oct 2026

रायपुर का अनोखा कंकाली मठ

रायपुर का अनोखा कंकाली मठ
Chhattisgarh
20 Oct 2026

कांगड़ा: ज्वालामुखी मंदिर में कन्या पूजन और हवन के साथ शारदीय नवरात्र संपन्न, विधायक संजय रत्न ने किया समापन

jwala ji temple shardiya navratri concludes kanya pujan sanjay rattan
Himachal Pradesh
20 Oct 2026

शिमला में एसएफआई ने भाजपा, आरएसएस और ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया, नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन

sfi protest shimla bjp rss gyanesh kumar effigy burning
Shimla
20 Oct 2026

बदायूं: अवैध अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने किया सील

Mother and infant die at an illegal hospital in Budaun
Budaun
20 Oct 2026

Meerut: श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली मां दुर्गा की यात्रा, गंगनहर में प्रतिमा विसर्जन

Meerut: Procession of Goddess Durga taken out with devotion and joy; idol immersion in the Ganga Canal
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: सुलोचना सती के मार्मिक मंचन से दर्शकों की आंखें हुईं नम

Meerut: A poignant portrayal of Sulochna Sati leaves the audience in tears
Meerut
20 Oct 2026

कांगड़ा में आरएसएस का विजयादशमी उत्सव, शस्त्र पूजन के बाद निकाला पथ संचलन; 7 साल के युवी ने खींचा ध्यान

rss kangra vijayadashami utsav shastra pujan path sanchalan
Kangra
20 Oct 2026

Meerut: हस्तिनापुर रामलीला में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुआ भीषण युद्ध

Meerut: Fierce battle takes place between Lakshmana and Meghnada at the Hastinapur Ramlila
Meerut
20 Oct 2026

Meerut: मवाना में मकान में लगी आग, जिंदा जलकर युवक की मौत

Meerut: Fire breaks out in a house in Mawana; young man burns to death
Meerut
20 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed