{"_id":"6abbf066575e6cb68f06ea9d","slug":"video-kanpur-screening-of-12-documentaries-on-gandhi-ji-held-at-csjmu-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गांधी जी पर बनी 12 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग, सीएसजेएमयू में हुआ आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीएसजेएमयू में मंगलवार को गांधी जी के जीवन, विचारों और विरासत को रचनात्मक माध्यमों से समझाने का प्रयास किया गया। यह गांधी जयंती सेवा अभियान के तहत हुआ। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में छात्रों द्वारा तैयार 12 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। इसमें गांधी के व्यक्तित्व, सत्य, अहिंसा, जीवन मूल्यों और सामाजिक प्रभाव को दृश्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया। एमएजेएमसी तृतीय सेमेस्टर के अमन गौंड ने पहला, बीएजेएमसी प्रथम सेमेस्टर की आरोही तिवारी ने दूसरा और बीएजेएमसी पंचम सेमेस्टर की वंशिका पाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रो. कौशल त्रिपाठी, डॉ. जितेंद्र डबराल, विभागाध्यक्ष डॉ. दिवाकर अवस्थी आदि मौजूद रहे।

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