{"_id":"6ab4ec7b232636d53a07cca8","slug":"video-kanpur-salesman-dies-of-electrocution-while-bathing-at-country-liquor-shop-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: देशी शराब ठेके में नहाने गए सेल्समैन की करंट लगने से मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बर्रा-सात स्थित देसी शराब ठेके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दुकान के अंदर नहाते समय समरसेबल मोटर चालू करते वक्त करंट की चपेट में आने से 35 वर्षीय सेल्समैन सुभाष ठाकुर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मूल रूप से बांदा का रहने वाला था और एक दिन पहले ही बर्रा स्थित ठेके पर काम करने आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है।

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