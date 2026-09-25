{"_id":"6ab66c6ad28f3b50350d0d96","slug":"video-kanpur-safety-awareness-session-held-at-china-public-school-ghatampur-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर के चीना पब्लिक स्कूल में लगी सुरक्षा की पाठशाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर कस्बे स्थित मूसानगर रोड पर चीना पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को पुलिस द्वारा छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सुरक्षा की पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, यौन अपराधों से बचाव, साइबर क्राइम, मानसिक स्वास्थ्य और 112 व 1090 जैसे आपातकालीन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी मनोज भदौरिया, एसएसआई जमाल अहमद, स्कूल चेयरमैन डॉ. पंकज गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉ. शुभांगी सिंह समेत पुलिस बल व विद्यालय परिवार मौजूद रहा।

... और पढ़ें