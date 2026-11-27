{"_id":"6b092fc3752aaf5a8b02cd5f","slug":"video-kanpur-road-construction-work-begins-on-mainawati-marg-near-the-new-kanpur-city-project-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: न्यू कानपुर सिटी योजना के सामने मैंनावती मार्ग पर सड़क निर्माण का काम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यू कानपुर सिटी योजना के पास मैंनावती मार्ग पर आखिरकार सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। कई महीनों से जर्जर पड़ी सड़क के कारण स्थानीय निवासी और राहगीर परेशान थे। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी गिट्टियों की वजह से वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अमर उजाला ने करीब एक पखवाड़े पहले समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को जल्द ही जर्जर सड़क से निजात मिलने की उम्मीद जगी है।

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