{"_id":"6a9a5dc6ed029257140efb0f","slug":"video-kanpur-rind-river-floods-barnav-village-in-ghatampur-water-enters-homes-and-submerges-flourishing-crops-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर के बरनाव गांव में रिंद नदी की बाढ़, घरों तक घुसा पानी और लहलहाती फसल डूबी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: घाटमपुर के बरनाव गांव में रिंद नदी की बाढ़, घरों तक घुसा पानी और लहलहाती फसल डूबी
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घाटमपुर क्षेत्र से गुजरने वाली रिंद नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया है। गुरुवार को नदी का पानी तटवर्ती बरनाव गांव तक पहुंच गया, जिससे विनेश प्रजापति, बड़े लाल और मुंशी लाल कुशवाहा के घरों को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसके अलावा क्षेत्र के किसानों की करीब पचास बीघे तिली की फसल भी पूरी तरह जलमग्न हो गई है। ग्राम प्रधान सुरेश सिंह ने प्रभावित परिवारों को सतर्क रहने की सलाह दी है और स्थिति से लेखपाल को अवगत करा दिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।