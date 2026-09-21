कानपुर: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फंदा लगा दी जान, जांच में जुटी पुलिस

महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीगांव में सोमवार सुबह एक युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान साढ़ थाना क्षेत्र के बरई गांव निवासी नरेश (35) पुत्र देशराज के रूप में हुई है। वह पिछले 20 दिनों से अपने मौसा विशंभर के घर हाथीगांव में रह रहा था।

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सोमवार सुबह करीब 7 बजे परिजनों ने उसे कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सरसौल चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा ने बताया कि युवक शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं। उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। सोमवार सुबह करीब 7 बजे परिजनों ने उसे कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सरसौल चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा ने बताया कि युवक शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं। उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी बच्चों के साथ मायके में रह रही थी।

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