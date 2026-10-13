कानपुर: नवरात्रि पर रेउना पुलिस ने स्कूल में कार्यशाला आयोजित कर सिखाए ट्रैफिक के गुर

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रेउना थाना पुलिस द्वारा शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर दुरौली स्थित डॉ. उत्तम द्विवेदी इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता को लेकर एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं और नागरिकों को यातायात नियमों, हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रयोग और नशे में वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। साथ ही मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा, थाना प्रभारी अनुज राजपूत के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने अकबरपुर झवैया चौराहे पर बैरियर लगाकर स्वयं यातायात का संचालन किया।

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