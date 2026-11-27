{"_id":"6b092fb22b8b6f805a098fdd","slug":"video-kanpur-residents-troubled-by-clouds-of-dust-on-mainawati-marg-demand-for-water-sprinkling-on-road-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मैनावती मार्ग पर धूल के गुबार से लोग परेशान, सड़क पर पानी का छिड़काव कराने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में मैनावती मार्ग पर संभरपुर और धनऊपुरवा कस्बे के पास सड़क पर उड़ती धूल से स्थानीय निवासी और राहगीर परेशान हैं। दिनभर वाहनों के गुजरने से सड़क पर धूल के गुबार उठते रहते हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धूल के कारण राहगीरों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए न तो नियमित पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और न ही कोई ठोस इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क पर पानी का छिड़काव कराने की मांग की है।

... और पढ़ें