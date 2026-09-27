{"_id":"6ab933993d54ffed5d03f842","slug":"video-kanpur-residents-of-sundar-nagar-grappling-with-severe-waterlogging-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सुंदर नगर में भीषण जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुंदर नगर में भीषण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुंदर नगर कॉलोनी के पास गुजरने वाला मुख्य नाला जो पांडव नदी में गिरता है। पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने के दौरान वापसी का पानी आकर कॉलोनी में घरों के अंदर तक में भर गया है।

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