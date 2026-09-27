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कानपुर: सुंदर नगर में भीषण जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोग

Sun, 27 Sep 2026 08:47 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 27 Sep 2026 08:47 PM IST
Kanpur: Residents of Sundar Nagar grappling with severe waterlogging
सुंदर नगर में भीषण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुंदर नगर कॉलोनी के पास गुजरने वाला मुख्य नाला जो पांडव नदी में गिरता है। पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने के दौरान वापसी का पानी आकर कॉलोनी में घरों के अंदर तक में भर गया है।
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