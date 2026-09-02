{"_id":"6a97e0dec4f80adba10257f3","slug":"video-kanpur-regional-defence-workshop-organized-emphasis-on-integrating-local-industries-into-supply-chain-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर रीजनल डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन, स्थानीय उद्योगों को नेशनल डिफेंस सप्लाई चेन से जोड़ने पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर को देश का प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। बिठूर स्थित एटरनिटी होटल में स्ट्रेटेजिक उत्तर प्रदेश: कानपुर रीजनल डिफेंस वर्कशॉप का भव्य आयोजन किया गया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कानपुर के स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना और क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करना है।

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