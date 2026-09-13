कानपुर: वर्चस्व के लिए की कई ताबड़तोड़ फायरिंग, दो आरोपी गिरफ्तार

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जाजमऊ थानाक्षेत्र में वर्चस्व को लेकर आरोपियों ने युवक से मारपीट की और कई राउंड फायरिंग की। जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गये एक आरोपी पर अपहरण, हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज है। जो चकेरी थाने से अपहरण के मामले में जेल भेजा गया था। वह वर्ष 2023 को छूटकर आया है।

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