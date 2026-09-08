{"_id":"6a9f761f5095dd67890f4a77","slug":"video-kanpur-raid-on-a-fake-call-center-late-at-night-10-young-men-and-women-questioned-in-a-closed-room-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: देर रात फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी, 10 युवक-युवतियों से बंद कमरे में पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाजमऊ थानाक्षेत्र में मदीना मस्जिद के पास तीन मंजिला अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर संचालित कथित फर्जी कॉल सेंटर की सूचना पर सोमवार देर शाम पुलिस, सर्विलांस और साइबर टीम ने छापेमारी की। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। टीम को फ्लैट के अंदर 10 युवक-युवतियां मिले, जिनसे देर रात तक बंद कमरे में पूछताछ जारी रही।

... और पढ़ें