{"_id":"6ae6fb65c8346176ab0c76f4","slug":"video-kanpur-preparations-for-ranji-match-intensify-at-green-park-stadium-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी मैच की तैयारी तेज, रिंकू सिंह ने नेट्स में लगाए चौके-छक्के","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आगामी रणजी ट्रॉफी मैच की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम ने जमकर पसीना बहाया। टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह समेत अन्य प्रमुख खिलाड़ियों ने रविवार को नेट प्रैक्टिस में भाग लिया। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का कड़ा अभ्यास किया, वहीं कोच और सपोर्ट स्टाफ ने खिलाड़ियों की तकनीक और फॉर्म पर बारीकी से ध्यान दिया।

... और पढ़ें