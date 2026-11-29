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कानपुर: प्राथमिक विद्यालय के गेट पर कई महीने से पड़ी आंधी में टूटी बिजली की केबल
प्राथमिक विद्यालय प्रथम बिठूर के मुख्य गेट के सामने पिछले कई महीने से बिजली की केबल पड़ी हुई है। करीब एक महीने पहले आई आंधी-तूफान में बिजली का पोल टूट गया था। इसके बाद से केस्को की लापरवाही के चलते न तो टूटी केबल को हटाया गया और न ही टूटे पोल की जगह नया पोल लगाकर केबल जोड़ी गई। हालात यह हैं कि स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को केबल के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं, आसपास के विद्युत उपभोक्ताओं को दूसरे पोल से अपने बिजली कनेक्शन जुड़वाने पड़े हैं।
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