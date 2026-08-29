कानपुर विमान हादसा: हादसे में घटनास्थल पर तैनात की गई पीएसी, अधिकारियों ने मलबे से जुटाए सबूत

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नत्थापुरवा में हुए ट्रेनी विमान हादसे के मामले शुक्रवार सुबह से एक प्लाटून पीएसी के जवानों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। येलो टेपिंग एरिया में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए अधिकारियों ने मलबे से सबूत जुटाए। हादसे के दूसरे दिन काफी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनी विमान को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सभी को घटनास्थल से 50 मीटर पहले ही रोक दिया।

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