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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   UP T20 League: Heavy rain halts Meerut vs. Lucknow match; Meerut score 67 runs in 8.3 overs

यूपी टी-20 लीग: तेज बारिश से थमा मेरठ-लखनऊ का मुकाबला, 8.3 ओवर में मेरठ ने बनाए 67 रन

Sat, 29 Aug 2026 05:30 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 29 Aug 2026 05:30 PM IST
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UP T20 League: Heavy rain halts Meerut vs. Lucknow match; Meerut score 67 runs in 8.3 overs
तेज बारिश के बीच मैदान को कवर कर दिया गया - फोटो : अमर उजाला
ग्रीनपार्क स्टेडियम में शनिवार को यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण के दूसरे दिन मेरठ मावरिक्स और लखनऊ फाल्कन्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में तेज बारिश ने खलल डाल दिया। टॉस जीतकर लखनऊ फाल्कन्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
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इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी मेरठ मावरिक्स की टीम ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाते हुए तेजी से रन जुटाए। मेरठ ने 8.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। बल्लेबाज लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मैदान को ढकना पड़ा और अंपायरों ने तत्काल खेल रोकने का फैसला किया।
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