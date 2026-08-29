{"_id":"6a92db3adcb8dce3000dba60","slug":"kanpur-relief-for-travelers-to-chitrakoot-24-coach-intercity-train-to-run-from-central-station-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चित्रकूट जाने वाले यात्रियों को राहत, अब सेंट्रल से मिलेगी 24 कोच की इंटरसिटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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रेलवे के इस फैसल से ट्रेन की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। अहम बात यह है कि अब प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ क्षेत्र के यात्रियों को चित्रकूट धाम के लिए सीधी ट्रेन मिल सकेगी। उन्हें कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने 14109/14110 चित्रकूटधाम कर्वी-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस और 14123/14124 मां बेल्हा देवी धाम प्रातपगढ़-कानपुर सेंट्रल का विलय कर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-चित्रकूटधाम कर्वी एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दी है। अभी तक 12 कोच की चलने वाली सेवा अब 24 कोच की होगी। विज्ञापन चित्रकूट धाम जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और कानपुर-प्रतापगढ़ रेलखंड पर बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने चित्रकूटधाम कर्वी-कानपुर सेंट्रल और मां बेल्हा देवी धाम प्रातपगढ़-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस का विलय कर दिया गया है। अब यह सेवा 24 कोच के साथ चलेगी। सेंट्रल स्टेशन से आठ सितंबर से नए स्वरूप में ट्रेन का संचालन शुरू होगा।

सात सितंबर से वापसी की शुरुआत

ट्रेन संख्या 14124 चित्रकूटधाम कर्वी-मां बेल्हा देवी धाम प्रातपगढ़ सात सितंबर से नए स्वरूप में चलेगी। वहीं 14123 मां बेल्हा देवी धाम प्रातपगढ़-चित्रकूटधाम कर्वी आठ सितंबर से सुबह 11:05 बजे रवाना होगी।



इन यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा

कानपुर के अलावा हमीरपुर रोड, सुमरेपुर, बांदा, अतर्रा समेत रास्ते के स्टेशनों से चित्रकूट जाने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त कोच का लाभ मिलेगा। वहीं प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों से आने वाले यात्रियों को चित्रकूट तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। यह ट्रेन प्रतापगढ़ से कानपुर सेंट्रल पहुंचने के बाद ट्रेन का यहां करीब डेढ़ घंटे का ठहराव होगा। इसके बाद यह चित्रकूटधाम कर्वी के लिए रवाना होगी।



