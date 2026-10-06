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कानपुर: पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की मरम्मत कर नाले की क्षतिग्रस्त पुलिया नई बनाई गई
बिठूर में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे सड़क पर बनी नाले की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। अमर उजाला ने 24 जुलाई को खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब इस सड़क की मरम्मत करने के साथ क्षतिग्रस्त नाले की पुलिया को नए सिरे से बना दिया गया है। बता दें हर साल बिठूर के ब्रह्मवर्त घाट से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इसी मार्ग से पंचकोसी परिक्रमा करते हैं।
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