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कल्याणपुर ब्लॉक के हिंगूंपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी के परिसर में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। परिसर में बड़ी-बड़ी झाड़ियां और खरपतवार उगे हुए हैं। वहीं, टंकी के दरवाजों पर लगे तालों में जंग लग चुकी है। परिसर की बदहाली और रखरखाव के अभाव को देखकर पानी की टंकी के नियमित संचालन और देखरेख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई टंकी के परिसर की साफ-सफाई और रखरखाव पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है।

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