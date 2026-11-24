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अतरौली थाना क्षेत्र के देवपाई निवासी सतीश कुमार शुक्ला (50) संडीला में नई मंडी के पास स्थित सर्विस सेंटर पर वाहनों की धुलाई का काम करते थे। यह सेंटर उन्नाव के बेहटा मुजाबर निवासी सेवानिवृत्त दरोगा अशोक तिवारी का है। सर्विस सेंटर की देखरेख उनका बेटा अभिषेक तिवारी करता है। सतीश शुक्ला का शव मंगलवार दोपहर बाद नई मंडी के पास ही स्थित विनोद के खेत में पड़ा मिला। शव के सिर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे।शव के सिर पर ही चापड़ भी रखा हुआ था। घटना की जानकारी पुलिस को अभिषेक तिवारी ने दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके से जरूरी नमूने जुटाए गए। सर्विस सेंटर पर सतीश के साथ अकबरपुर निवासी मनोज वाजपेयी और उन्नाव के बेहटा मुजाबर निवासी नन्हई भी काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए कन्हई को हिरासत में लिया है। मनोज की तलाश पुलिस कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि मनोज और सतीश ने सोमवार रात और मंगलवार सुबह भी शराब पार्टी की थी। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अभी तक शराब के नशे में विवाद होने के कारण घटना होने की बात पता चली है। पुलिस मनोज की तलाश कर रही है।